​14 ألف مقدم حجز.. تعرف على نظام سداد شقق الإعلان الـ13 من الإسكان الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تبدأ وزراة الإسكان، في طرح كراسات شروط حجز الإعلان الـ13 من الإسكان الاجتماعي خلال الفترة من 7 وحتى 13 يونيو، للمواطنين من ذوي الإعاقة فقط، ومن 14 يونيو حتى 4 يوليو لجميع المواطنين متضمنين ذوي الإعاقة.

ويصل عدد الشقق المطروحة للحجز لـ36 ألف شقة في10 محافظات هي: (الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان- البحر الأحمر – مطروح) على أن تكون الشقق كاملة التشطيبات وجاهزة للتسليم.

وينشر "الخليج 365" أسعار الوحدات ونظام سداد ثمن الشقة في مشروع الإسكان الاجتماعي، ومواصفات الوحدات، والتي جاءت على النحو التالي:

1- حدد صندوق الإسكان الاجتماعي سعرين لشقق الإعلان الـ13، السعر الأول هو 184 ألف جنيه لمحافظات (الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان)، و197 ألف جنيه لمحافظتي (البحر الأحمر – مطروح).

2- يجري سداد مقدم جدية الحجز ويبلغ 14 ألف جنيه قبل الحجز على البوابة الإلكترونية للصندوق (وهو مبلغ يُرد في حالة عدم التخصيص)، مع سداد 150 جنيهًا مصروفات إدارية (لا تُرد ولا تُسترد)، من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح فيها الوحدات السكنية.

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3- يتم استكمال باقي مقدم الحجز ليبدأ من 15% من إجمالي ثمن الوحدة بعد الاستعلام الميداني والائتماني وانطباق الشروط على المتقدم، وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقاري، ويجري تحديد دفعة الاستلام وفقًا لراتب وسن المتقدم.

4- يتم سداد باقي إجمالي سعر الوحدة على أقساط شهرية بحد أقصى 20 عامًا بنظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة 7% سنويًا (متناقصة) ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل.

5- يتم سداد 5% من قيمة الوحدة كمبلغ الصيانة للمشروع (لا تُرد ولا تُسترد)، حيث سيقوم الصندوق باستخدام عائدها مستقبلًا بصفة دائمة للحفاظ على الطابع المعماري للمشروع والثروة العقارية.

6- لا يتجاوز الحد الأقصى لقسط التمويل ومبلغ الصيانة للوحدة السكنية 40% من صافي الدخل الشهري للمواطن، بزيادة سنوية تصل إلى 7 % لمدة تصل إلى 20 عاماً كحد أقصى، بحيث يتم حسابه طبقًا لسعر بيع الوحدة ودخل صاحب الطلب.

7- يقدم صندوق الإسكان الاجتماعي دعمًا نقديًا يتراوح بين 5 آلاف إلى 40 ألف جنيه، ويخصم من سعر الوحدة.

8- أما الدعم غير المباشر الذي تبلغ قيمته التقديرية 213 ألف جنيه تتمثل فيما يلي (دعم المرافق بمبلغ 62 ألف جنيه – دعم مقابل الانتفاع بالأرض المُقام عليها الوحدة السكنية بمبلغ 38 ألف جنيه – دعم لتكلفة التمويل العقاري يصل في المتوسط لمبلغ 113 ألف جنيه مصري خلال 20 عامًا).