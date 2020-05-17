شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تقديمها 5 أيام.. «لمالية» تبدأ صرف مرتبات مايو غدًا (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ وزارة المالية، غدا الاثنين، صرف مرتب شهر مايو الحالي، بعدما قرر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، تقديم مواعيد صرفه بدلا من يوم السبت المقبل.

وأشارن الوزارة، في بيان سابق، إلى تقسيم الوزرات والهيئات والجهات التابعة لها على 4 أيام خلال الفترة من 18 إلى 21 مايو، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، مهيبًا بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يُسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية الممكنة وتعزيز سبل مكافحة فيروس «كورونا» المستجد، والمساعدة في التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

واوضحت أنه تم وضع مواعيد صرف محددة لمرتب شهر مايو لكل وزارة أو هيئة والجهات التابعة لها، بمراعاة عدد العاملين بها والمديريات التابعة لها بالمحافظات، مع تبكير مواعيد الصرف لكل الجهات وفى مقدمتها مستحقات العاملين التابعين لوزارتي الصحة والداخلية؛ تقديرًا لجهودهم في مواجهة فيروس «كورونا» المستجد، حيث تقرر بدء صرف مرتبات العاملين في 17 وزارة وهيئة يوم 18 مايو، ثم بدء صرف مرتبات 10 وزارات يوم 19 مايو، ثم بدء صرف مرتبات 11 وزارة وهيئة يوم 20 مايو، ثم بدء صرف مرتبات 9 وزارات وهيئات يوم 21 مايو.

وناشد البيان العاملين بالجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن كل الجهات ستقوم بإتاحة المرتبات اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.