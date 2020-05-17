شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: لا يوجد دليل على نقل كورونا عن طريق العملات المعدنية والورقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت منظمة الصحة العالمية أنه لا يوجد دليل على أن فيروس كورونا ينتقل عن طريق العملات المعدنية أو الورقية النقدية، مشيرة إلى أنه لابد من غسل اليد بالماء والصابون بعد لمس العملات أو تبادلها مع الأشخاص الأخرين.

وأضافت منظمة الصحة العالمية، أنه من باب الحذر، يجب عدم لمس العينين أو الفم أو الأنف أو الوجة أثناء تداول العملات أو بعد تداولها.

وكان قد حذّر مسئول بارز بمنظمة الصحة العالمية من أن أوروبا قد تواجه "موجة ثانية قاتلة" من تفشى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى الشتاء المقبل، مشددا على أن الجائحة لم تنتهى بعد.

وقال هانز كلوج، المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية فى أوروبا، إن الدول الأوروبية، التى بدأت فى تخفيف قيود الإغلاق، يجب أن تتأهب لموجة ثانية فتاكة لتفشى (كوفيد-19) فى الشتاء، مضيفا أن الآن "هو وقت الاستعداد، وليس الاحتفال".

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وأكد كلوج، أن بدء انخفاض الزيادة اليومية فى حالات الإصابة بالفيروس التاجى فى بلاد مثل المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا لا يعنى أن الجائة تنتهي، لافتا إلى أن مركز الوباء الآن بات فى شرق القارة، مع تزايد عدد الحالات المصابة فى روسيا وأوكرانيا وروسيا البيضاء وكازاخستان.

وأضاف المسئول الأممي، أن على الدول استخدام الوقت بحكمة وبدء تقوية أنظمتها الصحية وبناء القدرات فى المستشفيات ووحدات الرعاية الأولية والمركزة.

وأشار إلى أن "سنغافورة واليابان" فهمتا مبكرا أن هذا ليس وقت الاحتفال وإنما وقت الاستعداد"، وأن هذا هو ما تفعله الدول الاسكندنافية، حيث لا يستبعدون حدوث موجة ثانية لتفشى الوباء، ولكنهم يأملون فى تحييده مبكرا.