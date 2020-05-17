شكرا لقرائتكم خبر عن زغاريد في الاحتفال بخروج 48 مصابًا بـ«كورونا» من العزل بطنطا (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفراح عارمة وهتافات وزغاريد، سادت أجواء الحجر الصحي بالمدينة الجامعية بسبرباي وكفر الزيات في محافظة الغربية، بعد الإعلان عن خروج 48 من مصابي فيروس «كورونا».

وأكد الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، ارتفاع نسبة شفاء الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس «كورونا» إلى أكثر من 60 شخصا، وفي انتظار عينة أخرى لتأكد سلبية نتائجهم وخروجهم من العزل الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات وزارة الصحة.

ووجه الدكتور توفيق المنشاوي والدكتور هشام البنداري، مديرا العزل الصحي بالمدينة الجامعية، الشكر لكل أعضاء الفريق الطبي والتمريض والفنيين والعاملين على هذا المجهود المميز.

وأشار الدكتور أحمد البرعي، مدير مستشفى كفر الزيات، إلى تحسن عدد كبير من مصابي كفر الزيات، بعد تقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم، وتقديم رعاية صحية كاملة، وسيتم تحويلهم إلى المدينة الجامعية خلال الفترة المقبلة.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت السبت عن خروج 151 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2950 حالة حتى اليوم.

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