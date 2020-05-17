شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الثانى الثانوى ينتهون اليوم من امتحان نهاية العام الدراسى الإلكترونى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتهى اليوم الأحد 17 مايو الجارى طلاب الصف الثانى الثانوى من امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى والعام بأكمله، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادتى الجغرافيا للشعبة الأدبية والكيمياء للشعبة العلمية.

حيث تمكن الطلاب من الدخول على منصة الامتحان من خلال الرابط التالى

ويؤى طلاب الصف الثانى الثانوى الاختبار علي مجموعتين، في المجموعة الأولي (من 9 صباحًا حتي 12 ظهرًا) و المجموعة الثانية التى تبدأ من 12 ظهرًا حتي 3 عصرًا.

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وكشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن كل من اجتهد بنفسه سواء بالمشروعات أو الامتحانات الإلكترونية سينجح هذا العام أما من اشتري بحثًا أو شارك فى الغش الجماعي سيدخل امتحانات الدور الثانى لأن التربية قبل التعليم، متابعا: "نحن معكم علي التليجرام كما أننا معكم علي الفيس والواتس".

وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى وفقًا للجداول المعلنة على منصة البث المباشر https://stream.moe.gov.eg/

ويؤدي طلبة الصف الثانى الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط لتسجيل حضور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الاختبار يوميًا وتسجيل الشكاوى أثناء الاختبار، وذلك عبر الرابط التالي: