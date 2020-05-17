شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزبالين: 10إصابات بكورونا فى المقطم وجميعهم من غير الأعضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال شحاتة المقدس نقيب الزبالين، إن هناك 10 إصابات فى منطقة الزبالين بالمقطم، بفيروس كورونا، إلا أن جميعهم من غير أعضاء النقابة، وتم نقلهم إلى مستشفى الحميات والصدر بالعباسية، موضحا أن الإصابات كانت لفتاتين تعملا فى مصنع للملابس، وسائق وجواهرجى، وعامل بأحد الأفران، انتقلت العدوى بالفيروس وانتقلت لأفراد بأسرهم.

وأوضح المقدس، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه تم تشكيل فريق من الأطباء والصيادلة والممرضين من أبناء الزبالين بالمنطقة، وعزل أقارب المصابين فى منازلهم، ومتابعة حالتهم الصحية.

واستنكر نقيب الزبالين، عدم اهتمام الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بتوفير وسائل حماية لهم، قائلا: للأسف الشديد، وزيرة البيئة لم تصرف لنا أى كمامات، وللمرة المليون نطالبها بتوفير أدوات وقاية، حتى لا تنتقل العدوى لأحد الزبالين، مما سيؤدى إلى خوف السكان من التعامل معهم بما سيؤثر على الجمع السكنى، وتراكم القمامة بالشوارع.

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وأضاف: حاولنا بالمجهود الذاتى توفير مستلزمات حماية، وجمعنا من أعضاء مجلس النقابة 2000 جنيه واشترينا كمامات، لأن من مرتبات العمال لا تستحمل توفيرهم للمستلزمات، لكن أيضا من الصعب تكرار الأمر، ورغم ذلك مازلنا نعمل دون أى تقصير، لافتا إلى أنه تم وقف الاجتماعات والمقابلات مع الأعضاء إلا فى حالات الضرورة القصوى، التزاما بتعليمات الدولة ووزارة الصحة، وعلى العاملين في جمع القمامة عدم التقصير في العمل مع مراعاة استعمال الكمامات.

كان قد قال شحاتة المقدس، نقيب الزبالين، إن هناك نحو مليون زبال يعمل فى أعمال تجميع القمامة، والنقل، وإعادة التدوير، رغم انتشار العدوى بالفيروس، مطالبا بتوفير مستلزمات للحماية، مثل: الكمامات، والجوانتيات، وأحذية مماثلة للعاملين بالمذابح، لعدم قدرة الكثير من الزبالين على توفير تلك المستلزمات.