شكرا لقرائتكم خبر عن 12 معلومة تلخص خسائر السياحة الدولية منذ بداية أزمة كورونا وتوقع بالتعافى فى 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور سعيد البطوطى، المستشار الاقتصادى لمنظمة السياحة العالمية، إن حركة السياحة الدولية لن تستقر وتعود لطبيعتها قبل إنتاج وتوزيع علاج قاطع لفيروس كورونا، وكذلك إنتاج مصل لتطعيم الناس ضد العدوى. ووفقا لتقديرات المنظمة فيمكن رصد خسائر القطاع منذ بداية الأزمة وحتى توقعاتها بالتعافى فى مايو 2021:

1. خسارة فى عدد السائحين قدرها حوالى مليار سائح.

2. خسارة فى الإيرادات السياحية قدرها حوالى 1,1 مليار دولار أمريكي.

3. عدد السائحين الدوليين على مستوى العالم هذا العام 2020 سوف يكون فى حدود 400 مليون سائح بنسبة اخفاض حوالى 73% عن العام الماضي.

4. انخفاض فى إيرادات الخطوط الجوية قدره حوالى 314 مليار دولار أمريكي.

5. انخفاض فى الناتج المحلى الإجمالى للسفر والسياحة قدره حوالى 2,7 ترليون دولار أمريكي.

6. أما الإيرادات السياحية على مستوى العالم للعام الحالى 2020 سوف تكون فى حدود 380 مليار دولار أمريكى بنسبة اخفاض حوالى 74% عن العام الماضي.

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7. لن يحدث تعافى فى السياحة الدولية خلال موسم صيف 2020، وتعافى ضئيل فى السياحة الداخلية والسياحة الإقليمية بين بعض الوجهات السياحية المتجاورة.

8. يبدأ التعافى فى حركة السياحة الدولية اعتبارا من شهر أكتوبر 2020 فى بعض الوجهات السياحية (مثل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وبعض المناطق الأوروبية وبعض جزر المحيط الهادى والأطلسي).

9. تعافى السياحة الترفيهية Leisure Tourism بشكل أسرع من السياحة الثقافية وسياحة المدن وسفر الأعمال Business Travel والأنماط السياحية الأخرى.

10. ستكون هناك فجوة كبيرة بين العرض والطلب السياحيين حتى أبريل 2021، وهو ما سيشعل حدة المنافسة بين الوجهات السياحية.

11. اعتباراً من مايو 2021 سوف يبدأ الطلب فى الاستقرار وتنحسر الفجوة بشدة خلال موسم صيف 2021.

12. اعتبارا من شتاء 2021/2022 تبدأ معدلات الحركة السياحية العودة لطبيعتها بشكل كامل.