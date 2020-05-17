شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تبدأ اليوم طرح تذاكر القطارات الإضافية للعيد للحجز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ هيئة السكة الحديد حجز تذاكر القطارات الإضافية التى تقرر الدفع بها خلال فترة تشغيل عيد الفطر ابتداء من اليوم، حيث تقرر أن يكون الحجز عليها قبل السفر بـ 24 ساعة.

وتقوم هيئة السكك الحديدية الحديد بتشغيل عدد 6 قطارات إضافية علي خط القاهرة أسوان وبالعكس بواقع 4 قطارات مكيفة وقطارين مميزين خلال الفترة من 18 مايو إلى 4 يونيه 2020 ليصبح إجمالى عدد القطارات على خطوط الهيئة بالوجهين القبلى والبحري ٧٢٢ قطار.

كانت هيئة السكة الحديد أكدت أن جداول التشغيل الخاصة بالسكة الحديد يتم تعديلها باستمرار وفقا لقرارات مجلس الوزراء لتتسق مع ما يقره المجلس من قرارات حظر تجوال.

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وأكد المهندس كامل الوزير وزير النقل أنه وجه قيادات هيئة السكة الحديد باتخاذ كافة الاجراءات والتدابير التى تكفل عدم وجود سوق سوداء للتذاكر من خلال التنسيق مع شرطة النقل والمواصلات ومن خلال حوكمة حصول الراكب على التذكرة بالإضافة إلى استمرار التصدي لركوب بعض الركاب للقطارات بدون تذكرة خاصة .

وأضاف الوزير أن هناك انتظاما في عمليات صرف التذاكر بالمحطات من خلال الحجز المقدم علي جميع القطارات قبل ميعاد السفر بمدة اسبوع وكذلك زيادة منافذ صرف التذاكر بالمحطات بفتح شبابيك جديدة وتركيب اكشاك بعدد (130) منفذ لتصبح عدد المنافذ المتاحة لحجز وصرف التذاكر بعدد (801 ) منفذ بالإضافة إلى إتاحة الحجز عن طريق موقع الهيئة علي الانترنت وتطبيق الهاتف المحمول بنسبة 20% من المقاعد المكيفة تيسيراً على جمهور المسافرين والحد من الزحام أمام الشبابيك .