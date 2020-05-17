يعنى إيه تكنولوجيا ضخ وتخزين الكهرباء.. اعرف التفاصيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكنولوجيا ضخ وتخزين الكهرباء وأهميتها فى توليد الطاقة الكهربائية، والتى تقوم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بإنشاء محطة من هذا النوع بالتعاون مع كبرى الشركات الصينية بقدرة 2400 ميجا وات، بتكلفة 2 مليار 700 مليون دولار، الخليج 365 يرصد أهم المعلومات عن محطات الضخ والتخزين: 1- مشروعات الضخ والتخزين من أهم المشروعات لتعظيم الاستفادة من محطات الطاقة المتجددة. 2- يتم تخزين الطاقة المولدة من محطات الطاقة المتجددة للأستفادة منها عند الحاجة إليها فى أوقات الذروة. 3- تصل قدرة محطة ضخ و تخزين الكهرباء التى سيتم إنشائها فى مصر إلى 2400 ميجا وات بإجمالى. Advertisements 4- تبلغ التكلفة الأستثمارية لإنشاء المحطة 2 مليار 700 مليون دولار. 5- تعد محطة الضخ و التخزين الأكبر من نوعها على مستوى الشرق الأوسط وذلك لتوليد الكهرباء من المحطات المائية. 6- تأتى محطات الضخ والتخزين فى المرتبة الخامسة عالميا. 7- وقعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مع إحدى الشركات الصينية العقود الأولية لبدء إنشاء أول محطة للضخ والتخزين خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين.

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