كورونا في 24 ساعة| اقتربنا من 12 ألف حالة.. وحقيقة تطبيق الحظر الشامل في العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - نفت وزارة الصحة والسكان، ما تردد عن تطبيق حظر التجوال الشامل في عيد الفطر المبارك.
وسجلت مصر ارتفاعا جديدا 491 بـ إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 وفاة.
ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:
"الصحة" تنفي فرض حظر كامل في العيد.. وتؤكد: "أنباء مفبركة"
"كسرنا الحاجز اليومي".. لميس الحديدي عن بيان الصحة بشأن إصابات كورونا
ارتفاع جديد.. الصحة: 491 إصابة جديدة بفيروس كورونا و20 وفاة
أحمد موسى: "لن يكون هناك حظر تجوال كامل في مصر"
"سانوفى": التجارب السريرية للقاح المقترح تبدأ خلال أسابيع وسيطرح خلال عام ونصف
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حاكم نيويورك: حالات كورونا الجديدة مصدرها أشخاص يغادرون منازلهم
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