مصر | "هرب من السجن".. حكاية القبض على "ديلر إمبابة"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 06:19 صباحاً - انت الان تقراء خبر "هرب من السجن".. حكاية القبض على "ديلر إمبابة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن أمين شرطة من قوة قسم شرطة إمبابة، من القبض على تاجر مخدرات، بمنطقة المنيرة الغربية، التابعة لحي إمبابة، بشمال الجيزة، بعد محاولته الهرب واستغاثته بأهليه.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو بعنوان "أمناء شرطة قسم إمبابة يتعدون على مواطن أمام عائلته، وتضمن مقطع الفيديو، لحظة تمكن أمين شرطة من القبض على شاب عشريني العمر، حال محاولته الهرب، مستغلًا تواجده وسط أهليته بالشارع، ولدي تدخلهم لمساعدة على الهرب، رفض أمين الشرطة ذلك، ليخبرهم.. "هرب من السجن إمبارح".

والتم سكان الشارع على صوت صراخ السيدات " أهلية الشاب العشريني"، ورفض الشاب التوجه صحبة أمين الشرطة، مدخلا إحدى يداه بـ"ماسورة الغاز" بالشارع، لعدم تمكن الشرطي من اصطحابه، ليذكر اسم شخص.. "هو اللي بيتستر عليك ويخليك تبيع مخدرات".

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وثبت أمين الشرطة بمكانه ممسكًا بـ" تاجر المخدرات"، لحين وصول باقي أفراد الدورية الأمنية، وتمكنهم من السيطرة على الموقف والقبض على الشاب، وذلك بعد عدة محاولات من الأهالي لمساعدته على الهرب.

أجهزة الأمن كشفت صحة مقطع الفيديو المتداول على الفيسبوك، بعد فحصه، إذ تبين أنه أثناء مرور إحدى الدوريات الأمنية بطريق بشتيل بمنطقة المنيرة الغربية بالجيزة تمكنت من ضبط "ناجي.ج"، عاطل سبق اتهامه في 9 قضايا مخدرات، وعُثر بحوزته على كمية من المواد المخدرة، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار.

حال القبض على الشاب العشريني العمر، حاول الهرب إلى الشارع سكنه وإثارة المواطنين بالاستغاثة بأهليته، إلا أن أفراد الدورية الأمنية تمكنوا من السيطرة على الموقف واحتوائه واصطحاب "المتهم" إلى ديوان قسم شرطة إمبابة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله في واقعة حيازته للمواد المخدرة، بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قرارا بحبسه على ذمة التحقيقات.

"علشان الناس تتعاطف معاه".. حسبما أفاد مصدر مسؤول بقطاع أمن الجيزة، بأن أهلية تاجر المخدرات المقبوض عليه بمنطقة إمبابة، هم من نشروا مقطع الفيديو على مواقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك، لإثارة الرأي العام، والتعاطف مع الشاب.