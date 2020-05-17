شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حجم الإزالات التى نفذتها محافظة الجيزة خلال أسبوع.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد محافظة الجيزة، حملة مكثفة لإزالة العقارات المخالفة سواء التى تم بناؤها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص أو التى تقع على أراضى أملاك الدولة والتعديات على الأراضى الزراعية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

ويرصد ”الخليج 365” الإزالات التى نفذتها محافظة الجيزة خلال أسبوع. 1. إزالة عقار بشارع فاطمة رشدى متفرع من شارع الهرم بحى العمرانية. 2. إزالة 3 عقارات مخالفة بحى جنوب الجيزة بشوارع "الفتوح ساقية مكى - طه عبد العزيز من شارع ترسا - حارة خيرى شارع المدبح المنيب". 3. إزالة كومباوند مخالف بأرض الليبى بجوار الدائرى بالوراق. 4. إزالة 4 مخازن للبضائع على مساحه 450 متر . 5. إزالة 4 أسوار على مسطح 1200 متر. Advertisements 6. إزالة 3 حالات تعدى بالبناء على الأراضى الزراعية بقرية بمها بالعياط. 7. استكمال إزالة عقار مخالف بشارع الزيات من المريوطية. 8. إزالة عقار مخالف بشارع نبيل طه بحى الهرم . 9. فى أوسيم تم إزالة أعمدة مبنى تحت الإنشاء بقرية سقيل وحدة برطس. 10. فى الحوامدية إزالة اسوار مهيئة للسكن بأرض الجنينة وبناء مخالف بارض الجنينة بأم خنان. 11. مركز لبدرشين إزالة 8 حالات بناء مخالف بقرية دهشور وبقرية المرازيق بإجمالى 3510 متر. 12. مركز الواحات البحرية تمت إزالة فورية لشقة مسقوفة بالخشب بمنطقة عين خومان قرية القصر واسترداد 10 فدادين.

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