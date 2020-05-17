شكرا لقرائتكم خبر عن الأطباء تجدد مطالبتها بتوفير حماية للفرق الطبية بعد ارتفاع إصابات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، الرئاسة ومجلس الوزراء بالتدخل لتوفير أقصى حماية للفرق الطبية بالمستشفيات، وذلك بعد ارتفاع أعداد الإصابات فيما بينهم بفيروس كورونا المستجد، خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن النقابة خاطبت وزراة الصحة بالإجراءات الواجب اتباعها للحد من إصابات الفريق الطبى، حتى لا يتحول من مقدم خدمة إلى مصدر للعدوى فى المجتمع، إلا أن وزارة الصحة لم تستجب.

وأضاف الطاهر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن التعليمات الأخيرة الصادرة من رئيس إدارة مكافحة العدوى، المنوط به مكافحة العدوى، تضمنت عدم إجراء تحاليل للحالات المخالطة للمرضى أو عزلها، مما قد يؤدى إلى تعامل حاملين للفيروس مع المواطنين، وزيادة حالات العدوى بكورونا، بشكل عام، وبين الفريق الطبية بشكل خاص.

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كانت نقابة الأطباء، قد خاطبت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، للمطالبة بضرورة تغيير هذه التعليمات مع ضرورة اتباع أقصى درجات سبل توفير الحماية للفرق الطبية التى تتصدر الصفوف دفاعا عن سلامة الوطن والمواطنين، واصفة هذه التعليمات بأنها خطيرة جداً، واستنكرت تفسير المنشور، بأن أكثر حالات الإصابة بين طاقم العمل بالمستشفيات سببه المباشر المخالطة المجتمعية بين الطاقم (السكن – أماكن الطعام - استراحات الأطباء والتمريض)"، قائلة: هذه العبارة تعنى محاولة تحميل أعضاء الفريق الطبى مسئولية إصابتهم بالمرض فى سابقة غريبة لم تحدث على مستوى العالم، فى حين أن تقرير منظمة الصحة العالمية قد أفاد بأن أكثر من 90% من أعضاء الفريق الطبى يُصابون بالعدوى داخل المرافق الصحية.

وطالبت بسرعة التوجيه بتغيير هذه التعليمات، مع ضرورة اتباع أقصى درجات سبل توفير الحماية للفرق الطبية التى تتصدر الصفوف، مشددة على أن أخذ المسحات من أفراد الطواقم الطبية (دون ظهور أعراض) هو شىء فى غاية الأهمية، أولا من الناحية الصحية للكشف المبكر عن أى إصابات بينهم وعزلهم عن مخالطة الآخرين ولمنع سقوط أعداد جديدة من الفرق الطبية والحد من تفشى المرض بالمجتمع.