شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تنفى تصريح "مفبرك" منسوب لوزيرة الصحة حول تطبيق حظر تجوال شامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت وزارة الصحة والسكان، تصريح "مفبرك" منسوب للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بعددٍ من وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعى عن بدء تطبيق حظر التجوال الشامل بداية من يوم الثلاثاء القادم، وحتى ثالث أيام عيد الفطر، مؤكدًا أن هذا التصريح عار تمام من الصحة.

وأوضح بيان لوزارة الصحة، أن مثل هذه القرارات تتخذها الحكومة بعد دراسة الموقف لما فيه صالح المواطن المصرى، مؤكدًا أن وزارة الصحة ليست الجهة المنوطة بالإعلان عن مثل هذه القرارات.

Advertisements

وناشد بيان الصحة، كافة وسائل الإعلام ومرتادى مواقع التواصل الاجتماعى بعدم نشر أى معلومات أو أخبار إلا بعد الرجوع للمصادر الرسمية، مشددًا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يقوم بنشر أخبار غير صحيحة من شأنها إثارة البلبلة لدى الرأى العام خاصة في ظل هذه الظروف التى تمر بها البلاد.