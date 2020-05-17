محافظ الشرقية: فرض غرامة وسحب رخصة كل سائق يسمح بركوب مواطن بدون كمامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إنه تم تطبيق قرار عدم ركوب أتوبيس أو ميكروباص بدون كمامة، وتم منح فرصة 48 ساعة بعد أن تم إخطار جميع المواقف، ولن يتم السماح للراكب أن يدخل الموقف أو يركب الأتوبيس بدون كمامة، وأن هناك غرامة تبدأ من 100 جنيه حتى 5000 جنيه، وستصل إلى إلغاء خطوط السير بالنسبة للميكروباص، وذلك كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا، لأن الوضع لا يحتمل والكثير من الناس لا يعلمون حجم وخطورة الفيروس.
وأضاف محافظ الشرقية خلال مداخلة مع الإعلامى سيد على، ببرنامج "حضرة المواطن"، الذى يذاع على قناة الحدث اليوم، أنه قبل أن يتم تطبيق القرار، تم توفير الكمامات بسعر 2 جنيه للمواطنين حتى يتمكن الجميع من شراءها، وذلك بالتنسيق مع نقابة الصيادلة ونقابة الصيادلة، وتم توزيعها مجانا أمس على المواطنين غير القادرين على شراءها، وهى تجربة لمنح الجميع الفرصة للبدء فى تطبيقها، وأنه قرار خاص بالمحافظة فقط حتى الآن.
وأوضح أن هناك استجابة كبيرة من المواطنين، وبدأت هيئة المرور بعمل أكمنة لمتابعة السيارات التى تسمح للمواطنين بعدم ارتداء كمامات داخل السيارة، وتم سحب رخص من بعض الميكروباصات طبقا للقرار، حيث تم سحب 17 رخصة حتى الآن، مؤكدا أنه تم تشكيل لجنة لتنظيم الإجراءات الاحترازية داخل المنطقة الصناعية فى العاشر من رمضان.
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