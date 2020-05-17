شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لطرح السلع المدعمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح الشركة المصرية لتجارة الجملة، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية منافذها، اليوم الجمعة، بمحافظات الوجه القبلى لاستمرار طرح السلع للمواطنين، وكذلك طرح منتجات اللحوم والدواجن بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، وكذلك صرف السلع المدعمة لاصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر مايو الجارى.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية قد وجه، الهيئة العامة للسلع التموينية بصرف قيمة سلع فارق نقاط الخبز عن شهر إبريل الماضى، بإجمالى مبلغ 261 مليون جنيه، لكل بدالى التموين، وفروع مشروع جمعيتي، والمجمعات الاستهلاكية، مبكراً عن موعد صرفها المقرر وذلك ذلك حرصاً من الوزارة على توفير السيولة اللازمة لبدالى التموين، وفروع مشروع جمعيتى لقيامهم بتدبير وتوفير السلع الحرة لديهم لطرحها للمواطنين للصرف فى منظومة فارق نقاط الخبز، بالإضافة إلى صرف السلع التموينية للمواطنين والتى توفرها الوزارة

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية على توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة مع زيادة طرح الكميات طوال شهر رمضان لتلبية احتياجات المواطنين أول بأول بجانب استمرار طرح الكوبونات السلعية أيضا بمنافذ المجمعات وشركتى الجملة "العامة والمصرية" من أجل مساعدة القادرين على شرائها وتقديمها للمحتاجين للمساهمة فى توفير جزء كبير من احتياجاتهم من السلع الأساسية أو المستلزمات الرمضانية حيث تعد هذه الكوبونات أحد أوجه التكافل الاجتماعى، وأن هذه الكوبونات تتيح لحاملها صرف جميع السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، كما أن هذه الكوبونات السلعية بقيمة مالية بفئات 20 و50 و100 جنيه ومقابلها سلع بحيث تضمن للمواطنين حرية الحصول على اى سلعة يرغبون فيها بقيمة هذه الكوبونات وفقاً لاحتياجاتهم.