مصر | مصرع شخص وإصابة آخرين في حادث سير بالعياط

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر مصرع شخص وإصابة آخرين في حادث سير بالعياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي شخص مصرعه وأصيب آخرين، إثر وقوع حادث مروري، بمركز العياط، جنوب الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة كان قد تلقى إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود متوفي ومصابين بنطاق المركز.

بدوره دفع اللواء محمود عبد الرازق برجال المرور، وبالفحص والمعاينة تبين اصطدام دراجة بخارية بسيارة، وأسفر الحادث عن حدوث تلفيات بالمركبتين، ومصرع "رضا.ح.ع"، وإصابة آخرين، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم رفع حطام الحادث بواسطة وناش المرور، والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

في سياق آخر، وجه اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، عدة حملات لإزالة السيارات المركونة بالشوارع بنطاق المحافظة، منعا لحدوث تكدسات مرورية بالطرق، والحد من الاختناقات الناتجة عن الوقوف العشوائي بالشوارع والطرق والمحاور الرئيسية، وذلك وفقًا لقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

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كانت محافظة الجيزة، أصدرت اللائحة الخاصة بتنظيم انتظار السيارات بنطاق المحافظة للقضاء على ظاهرة الانتظار العشوائي للسيارات والاختناقات المرورية وتحقيق السيولة المرورية والعمل على توفير أكبر قدر من فرص العمل بالمشروع.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الإقليم، أن اللائحة الجديدة يستهدف منها تنظيم اماكن انتظار السيارات بالشوارع بنطاق المحافظة وإيجاد حل للمشكلات المرورية والحد من الاختناقات الناتجة عن الوقوف العشوائي بالشوارع والطرق والمحاور الرئيسية بالإضافة إلى توفير فرص عمل للشباب وتدعيم موارد الجيزة.

وأوضح أن اللائحة تضمنت عدد من البنود لضمان تحقيقها الهدف المرجو منها مثل تنظيم وإيضاح اختصاصات الأحياء والمراكز والمدن الواقع في نطاقها المشروع من حيث الإشراف الكامل عليه ومتابعة انتظام العمل به وتوفير العمالة بالمشروع بنظام الاجر اليومي وتحديد اوجه القصور بالمشروع ودراسة الاحتياجات والتجهيزات وتقسيم الشوارع الى قطاعات وتعيين المشرفيين لهذه العلاقات.

وأشار إلى التحصيل عن طريق تذاكر الانتظار طبقًا للفئات المنصوص عليها ويتم تحصيل رسم الانتظار عن اليوم بصرف النظر عن عدد الساعات على أن يتم حصول صاحب السيارة على ايصال بالقيمة ولا يتم تحصيل رسم بالانتظار أكثر من مرة في اليوم الواحد، حال انتقال السيارة من شارع إلى آخر داخل نطاق المحافظة ويتم تكليف شاب للعمل بكل شارع تكون مهمته تحصيل رسم الانتظار على أن يكون حاملا كارنيه لأثبات الشخصية وذلك بعد تقسيم كل مجموعة شوارع إلى قطاعات ويكلف أحد العاملين بالعمل رئيسا للقطاع يكون مكلفا بالمرور على محصلي الشوارع لتحصيل رسم الانتظار منهم ثم توريدها للحى في اليوم التالي.

وكشف المحافظ، عن الفئات المقررة لتعريفة الانتظار باللائحة وهي كالتالي: تعريفة الانتظار يوم 10 جنيهات للسيارات الملاكي، والتاكسي و20 جنيهًا للسيارات الميكروباص والمينى باص بأنواعه و30 جنيهًا لعربات الاتوبيس ويجوز تعديل التعريفة لبعض الشوارع والمناطق والأحياء المراكز طبقا لرؤية الحي أو المركز على ألا يكون ذلك إلا بعد موافقة لجنة تنظيم العمل واعتمادها من المحافظ.