مصر | "راسين في الحرام".. شبكة دعارة تستخدم "الواتس" لاصطياد ضحاياها

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر "راسين في الحرام".. شبكة دعارة تستخدم "الواتس" لاصطياد ضحاياها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من أجل المتعة الرخيصة وحفنة من الأموال.. انتحل شاب صفة سيدة وأنشأ مجموعة دردشة جماعية على تطبيق "الواتس آب"، مدعيا كونه خاطبة إلكترونية، لاصطياد ضحاياه من الفتيات الراغبات بالزواج، وتقديمهن على طبق من فضة إلى مجموعة من الذئاب البشرية، من أجل الكذب عليهم في بادئ الأمر بحجة الزواج واستدراجهن لإقامة علاقة محرم.

حيث قامت بإضافة عدد كبير من الفتيات والشباب عبر دردشة جماعية، لينتهي دورها عند تسليم كل فتاة لذئب من الذئاب البشرية، لاقتحام خصوصية الفتيات بأساليب مبتذلة، من أجل تبادل صور إباحية عن طريق محادثتهم عن طريق المحادثات الفردية " الخاص" وابتزازهن بأبشع الطرق الممكنة مبررين ذلك برغبتهم ببالزواج من فتاة متحررة تكسر كافة مبادئ الشرع.

فتيات انجذبن وراء خوض هذه التجربة بـ"سلامة نية " والموافقة على الانضمام دون تفكير لمجموعات الخاطبة عبر تطبيق "الواتس آب" بعد مطاردتهن شعور "أنا خايفة قطر الجواز يفوتني" ولكن سرعان ما فاجأهن القدر بويلات من الفضائح بمجرد أن وطأت قدمهن حافة وكر الأفاعي السامة.

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"بعتله صورتي بشعري".. جملة استهلت إحدى الضحايا حديثها والتي أرسلت صورها بدون حجاب للخاطبة بهدف تعريفها على العريس المنتظر عبر مجموعات الدردشة المشتركة ليكون رد فعل الأخيرة الترحيب الشديد بالصورة والتأكيد أن العريس يميل إلى الفتاة المتحررة في مظهرها وعلى حد قولها " هو بيحب استايل البنت اللي لبسها مفتوح عادي وبشعرها".

كانت تظن هذه الفتاة أن الأمر سيتوقف عند إرسالها صورة بدون حجاب لعريسها المنتظر لتتفاجأ بقيام هذا الشاب بمحادثتها الفردية عن طريق "الخاص" ليبدأ حديثه بتقديم نفسه وسرد المناصب المرموقة لعائلته كنوع من إغواء الفتاة وإيقاعها فريسة سهلة في شباك أكاذيبه وادعاءاته الباطلة.

لم يمهل الشاب عروسته المنتظرة فرصة للانبهار بمواصفاته وظروفه المعيشية والاجتماعية التي طالما حلمت أن تجدها ليسرد مساوئ خطيبته السابقة ويذمها بأبشع الألفاظ لأسباب تتعلق باختلافها الكلي عن طريقة تفكيره وطباعه خاصة وأن شروطه أن تمتلك زوجته المستقبلية عقل متفتح من الدرجة الأولى وخاصة بملابسها غير المحتشمة على الإطلاق من الأزياء الضيقة والعارية وهو الأمر الذي واجهته الفتاة بحالة استنكار شديدة ليكون رد فعل الشاب عمل حظر سريع "بلوك" لهذه الفتاة.

لم تملك الفتاة حيلة من أمرها سوى التوجه للخاطبة وسرد ما حدث بتفاصيله ليكون رد فعل الأخيرة "مضايقيش نفسك هو عايز يتعود عليكي أكيد هيفوك البلوك ويكلمك تاني يمكن بس كلامك ضايقه"، ولم يمهلها الشاب عدة أيام ليقوم بالفعل بفك الحظر عبر تطبيق "واتس آب" ويعاود محادثة الفتاة ليصدمها بشيء جديد لم يكن في حسبانها وهو إرسال صور إباحية ومقاطع فيديو ذو محتوى مبتذل وهو الأمر الذي أثار غضب الفتاة لتقوم بحظر هذا الشاب على الفور وتتفاجأ بعد فترة أن الخاطبة التى قامت بتدشين مجموعة المحادثة الجماعية رجل وليست أنثى كما أدعت زورا وتقوم باصطياد الفتيات عبر هذه المجموعة لإبتزازهن بالأموال مقابل عدم نشر صورهن التي يرسلونها بملابس عارية أو بدون حجاب بهدف إرسالها للعريس المنتظر.