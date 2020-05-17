مصر | "الداخلية" توضح حقيقة إصابة محتجزي قسم مدينة نصر بكورونا

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 04:16 صباحاً - انت الان تقراء خبر "الداخلية" توضح حقيقة إصابة محتجزي قسم مدينة نصر بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى مركز الإعلام الأمني لوزارة الداخلية، صحة ما زعمته بعض القنوات الإخوانية بشأن إصابة عدد من المحتجزين على ذمة قضايا داخل قسم شرطة مدينة نصر أول بفيروس "كورونا" مؤكدًا عدم صحة ما تم ترديده في هذا الشأن جملةً وتفصيلًا.

وأوضح أنه يأتي ذلك في إطار نهج تلك القنوات الإثارية ومحاولتها لترويج الشائعات لإثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.

عاجل من النائب العام بشأن واقعة مقتل أحد أبناء قبيلة بالعريش

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بسرعة إنجاز التحقيقات في واقعة مقتل المجني عليه عبد الله الأخرسي وأمر بندب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليه؛ لبيان سبب وفاته والإصابات التي كانت به، وقد جرى ضبط بعض من المتهمين أمس وجارٍ عرضُهم على النيابة العامة؛ لاستجوابهم واستكمال التحقيقات

وأبلغ المجني عليه نقطة الشرطة بمستشفى العريش العام قبل وفاته بتعدي البعض عليه بأسلحة بيضاء –تمكن من تحديد أسماء منهم– مُحدثين إصاباته التي توفي متأثرًا بها، وعلى إثر ذلك تمكنت تحريات الشرطة من تحديد ثمانية من المتهمين، حيث أكدت المعلومات تشاجُرَ أحدهم –أكثرَ من مرة- مع بعض من أهالي إحدى القبائل هناك لاعتياده التواجد مع فتاة بالقرب من مساكنهم على نحو مخالف للأعراف والتقاليد السائدة لديهم، فاتفق المتهمون لذلك فيما بينهم على التعدي على الأهالي بالأسلحة البيضاء، وفي اليوم الذي حددوه هاجموا مساكنهم مُتعدِّين على بعضٍ منهم، وكان من بينهم المجني عليه المتوفى.

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ذخائر وهيروين.. مصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة

ومن ناحية أخرى، لقي عنصران إجراميان من المتاجرين بالمواد المخدرة مصرعهم خلال تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة وضبط 1،5 كيلو جرام لمخدر الهيروين وأسلحة نارية وذخائر.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام عنصرين شديدي الخطورة الأول عاطل مطلوب التنفيذ عليه في 11 حكم جناية، بينهم 9 أحكام بالسجن المؤبد ومطلوب ضبطه وإحضاره في 5 قضايا ومُقيم دائرة مركز التل الكبير بالإسماعيلية، والثاني أحد أعوانه - مُقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية) بالإتجار في المواد المخدرة "هيروين" مُتخذان من منطقة (طريق جنيفه وأم قمر بدائرة مركز شرطة فايد بمديرية أمن الإسماعيلية) مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي وبحوزتهما أسلحة نارية وذخائر لحماية نشاطهما الآثم.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما من خلال العديد من الأكمنة بالتنسيق بين قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزي، ولدى إقترابهما مُستقلًا كلًا منهما دراجة نارية ومشاهدتهما لأحد الأكمنة بادرا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه القوات، وعلى الفور أحكمت القوات السيطرة وتم إسكات مصدر النيران، وتبين مصرعهما وعُثر بجوار جثتيهما على (1،5 كيلو جرام لمخدر الهيروين – رشاش متعدد - بندقية آلية - طبنجة - عدد 295 طلقة مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى - 3 ميزان حساس - 3 هواتف محمولة).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.