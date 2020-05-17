شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة يتفقد قاعات متحف الحضارة تمهيدًا لافتتاحه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، السبت، القاعات المختلفة للمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وذلك للوقوف على مستجدات الأعمال بالمشروع وخطة العمل به خلال الفترة الحالية، تمهيدًا لافتتاحه قريبا.

رافقه خلال الجولة الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار والدكتور أحمد الشربيني المشرف العام على المتحف والعميد مهندس هشام سمير مساعد الوزير للشؤون الهندسية، وأحمد عبيد مساعد الوزير لشئون قطاع مكتب الوزير.

شملت الجولة، القاعة الرئيسية للمتحف وسيناريو العرض المتحفي الخاص بها وقاعة المومياوات وبانوراما المتحف على بحيرة عين الصيرة، حيث أعطى تعليماته بضرورة إنهاء كل الأعمال المقررة بأعلى كفاءة.

جدير بالذكر أن متحف الحضارة يعد من أهم المشروعات التي تمت بالتعاون مع منظمة (اليونسكو) ليصبح من أكبر متاحف الحضارة في مصر والشرق الأوسط له رؤية جديدة للتراث المصري العريق.

ويضم المتحف جميع مظاهر الثراء والتنوع للحضارة المصرية منذ عصر ما قبل التاريخ إلى وقتنا الحاضر، ويرجع ذلك إلى المجموعات الأثرية والتراثية المتنوعة التي يتضمنها المتحف، فضلا عن إبراز جوانب التراث المصري المادي والمعنوي من خلال سرد الحياة المجتمعية والمعيشية والفنون والحرف التقليدية في الحضارة المصرية.

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