شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة: شديد الحرارة وسقوط أمطار (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن طقس الـ3 أيام المقبلة، والتى تتواصل فيها الموجة الحارة على سائر أنحاء البلاد.

وعن طقس اليوم الأحد، يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة تنشط أحياناً على القاهرة والوجه البحرى وجنوب سيناء، والطقس ليلاً لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

وتشهد البلاد أمطارا خفيفة على القاهرة (40% تقريبا)، خفيفة إلى متوسطة رعدية أحياناً على شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء (50: 60% تقريبا) تصل لحد السيول، وذلك على مناطق متفرقة وفترات متقطعة من اليوم.

ويشير الخبراء إلى أن شمال البلاد يتأثر بامتداد مرتفع جوي متمركز على غرب البحر المتوسط فيما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان .

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، والبحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

وتستمر الموجة الحارة الاثنين ليسود طقس شديد الحرارة على كل الانحاء، حار على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، والأمطار خفيفة على مناطق متفرقة على القاهرة الكبرى، متوسطة رعدية أحيانا تصل لحد السيول على بعض المناطق على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة نشطة على السواحل الشمالية الغربية.

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى: القاهرة الكبرى «42– 24»، الوجه البحرى «42– 24»، السواحل الشمالية الغربية «34 – 23»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «31 – 24»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «39 – 27»، شمال الصعيد «42 – 26»، جنوب الصعيد «44 – 29» درجة مئوية.

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ويتواصل ارتفاع درجات الحرارة الثلاثاء ليسود طقس شديد الحرارة على الانحاء كافة، حار على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، والأمطار خفيفة على بعض المناطق على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، متوسطة رعدية احيانا تصل لحد السيول على بعض المناطق على جنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى: القاهرة الكبرى «42 – 24»، الوجه البحرى «42 – 24»، السواحل الشمالية الغربية «35 – 23»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «33 – 23»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «38 – 26»، شمال الصعيد «42 – 27»، جنوب الصعيد «44 – 28» درجة مئوية.