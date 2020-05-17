شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الدقهلية»: استقبال 44 من العالقين بالكويت في المدينة الجامعية بالمنصورة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، استقبال 44 من أبناء الوطن العالقين بالكويت، وتم نقلهم لعزل المدينة الجامعية بالمنصورة.

وقال «مكي»، في بيان صحفي: «لم يقتصر دور الجيش الأبيض بالدقهلية والفرق الطبية على خدمة المرضى من إيجابي الكورونا والتقصى والعزل والعلاج وإنما امتد مجهودهم لتقديم الخدمة لأبناء الوطن القادمين من الخارج والعالقين بالدول العربية والأجنبية» .

وأضاف: «فور تلقى الخبر بالاستعداد لاستقبال العائدين من الخارج قامت الفرق الطبية بالنفير ما بين تجهيز الأسرة وفرشها وما بين تجهيز السحور للضيوف وتجهيز المسحات لعمل التحاليل اللازمة وتقديم العلاج اللازم».

وقدم وكيل وزارة الصحة، الشكر للفرق الطبية على مواصلتهم الليل بالنهار والعمل على خدمة أبناء مصرنا الحبيبة حسب التكليفات التي توكل إليها، ووجه الشكر لرجال المجتمع المدني بالدقهلية والجمعيات التي تقف معنا في هذه المحن، داعيا الله أن يجعل جزاء صنيعهم في ميزان حسناتهم.

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت السبت عن خروج 151 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2950 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 3526 حالة، من ضمنهم الـ 2950 متعافيًا. وأضاف أنه تم تسجيل 491 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة. وقال «مجاهد» إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية. Advertisements وذكر «مجاهد» أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، هو 11719 حالة من ضمنهم 2950 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و612 حالة وفاة. وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس «كورونا المستجد»، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن «105»، و«15335» لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.