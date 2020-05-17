شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إصابة موظف بـ«كورونا».. غلق مكتب نائب محافظ القليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الأجهزة المختصة بمحافظة القليوبية، حملة موسعة لتطهير ديوان عام المحافظة ببنها احترازيًا، عقب ثبوت إيجابية إصابة موظف بمكتب نائب المحافظ بفيروس «كورونا» المستجد وخضوعه للعلاج، حيث تقرر غلق مكتب نائب المحافظ وملحقاته احترازيا 14 يوما، ووضع العاملين بالمكتب تحت الملاحظة لمخالطتهم الحالة.

تضمنت الحملة رش المكاتب والأدوار المختلفة والمكتب المشار إليه بالمطهرات والكلور، حيث قام فريق التعقيم بالديوان ومديرية الصحة بالعمل عقب الإعلان عن الإصابة.

تطهير مكتب نائب محافظ القليوبية

وأصدر مكتب الدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، بيانا حول الواقعة، جاء فيه: «في ضوء ما أثير من أحاديث وأخبار حول إصابة (م.ح) بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بمكتب نائب المحافظ وغلق المكتب، نؤكد أن احد أعضاء المكتب منذ أن بدأت تظهر عليه الأعراض وهو في إجازة من العمل، حتى تم إثبات حالته، وعلى الفور قامت نائب المحافظ بإصدار تعليمات كإجراء احترازي بالعزل المنزلي لكل أعضاء المكتب لمدة 14 يوم بناء على تعليمات مديرية الصحة بالقليوبية، واتباع الاجراءات الوقائيه ضد الفيروس وفقاً لإرشادات منظمة الصحه العالمية».

تطهير مكتب نائب محافظ القليوبية

كانت التحاليل قد أثبتت إصابة «م.ح»، أحد مساعدي نائب المحافظ بفيروس «كورونا» المستجد، حيث قام المريض بعزل نفسه منزليا منذ أسبوع عقب شعوره بأعراض المرض، وبإجراء التحاليل والمسحات تبين إصابته بالمرض وخضوعه حاليا للعلاج، فيما تقرر خضوع المخالطين له تحت الملاحظة والإجراءات الإحترازية.

تطهير مكتب نائب محافظ القليوبية

وشددت المحافظة من الإجراءات الوقائية من خلال قياس الحرارة بالكواشف للمترددين يوميا على المحافظة، بجانب تشغيل بوابتي تعقيم استلمتهما مؤخرا من صندوق «تحيا مصر» في إطار مكافحة فيروس «كورونا» ومبادرة «نتشارك الأزمة هتعدي».

في سياق آخر، قرر الممثل القانونى لمدرسة طوخ الخاصة إغلاقها 14 يوما، بعد ظهور حالة إصابة بها، وتقوم الأجهزة المختصة بتطهير وتعقيم المدرسة بالكامل وحصر المخالطين للحالة.

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تطهير مكتب نائب محافظ القليوبية