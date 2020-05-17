شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يحتفل بتصدر أغاني مسلسل البرنس «التريند»: «سعيد جدًا بالنجاح ده» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

«شكراً لكل جمهوري على تفاعلكم القوي مع أغاني مسلسل البرنس.. سعيد جداً بالنجاح ده»، هكذا احتفل الفنان أحمد سعد بنجاح أغنيته التي قدمها ضمن أحداث مسلسل البرنس«، بطولة محمد رمضان، حيث أن الأغنية تصدرت»التريند«على موقع التواصل الاجتماعي»يوتيوب«.

ونشر أحمد سعد على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، السبت، صورة تشير إلى تصدر الأغاني لـ«التريند»، مع كتابة هذا التعليق، وانهالت عليه التعليقات من معجبيه ومحبيه، ومتابعي المسلسل الذي يعرض خلال الموسم الرمضاني هذا العام.

ويعد مسلسل البرنس، الذي لاقى صداً واسعاً من متابعيه خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تنشر مقاطع من الحلقات على مدار اليوم فور انتهاء الحلقة، من بطولة محمد رمضان، ويشاركه البطولة عدد من نجوم الفن، من بينهم أحمد زاهر، نور اللبنانية، روجينا، دينا عبدالعزيز، ويعد المسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي، كما أن المسلسل يدور في إطار الدراما الاجتماعية.