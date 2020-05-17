شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 18.4 مليون جنيه منحة «العمالة غير المنتظمة» بالغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إنه تم الانتهاء من صرف منحة العمالة غير المنتظمة للمرحلتين الأولى والثانية بإجمالي 18 مليون و422 الف جنيه وذلك لصالح 36 الف و845 عامل بالمحافظة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم العمالة المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ الغربية، انتظام عملية الصرف دون زحام أو تكدس من المواطنين في ضوء التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف أنه تم تخصيص 237 مكتب للبريد، و77 فرع لبنك التنمية والائتمان الزراعي، و8 مدارس على مستوى مدن ومراكز المحافظة، تيسيرا على المواطنين ومنعا للزحام والتكدس.