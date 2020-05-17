شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام يكشف تفاصيل مقتل عبدالله الأخرسي بسبب فتاة في العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت النيابة العامة إن المستشار حماده الصاوي، النائب العام، يتابع سير التحقيقات في واقعة مقتل عبدالله الأخرسي، ويوجه بإنجازها.

وأوضحت النيابة، في بيان، أن المجني عليه أبلغ نقطة الشرطة بمستشفى العريش العام قبل وفاته بتعدي البعض عليه بأسلحة بيضاء– تمكن من تحديد أسماء منهم– مُحدثين إصاباته التي توفي متأثرًا بها، وعلى إثر ذلك تمكنت تحريات الشرطة من تحديد 8 من المتهمين، حيث أكدت المعلومات تشاجُرَ أحدهم– أكثرَ من مرة- مع بعض من أهالي إحدى القبائل هناك لاعتياده التواجد مع فتاة بالقرب من مساكنهم على نحو مخالف للأعراف والتقاليد السائدة لديهم، فاتفق المتهمون لذلك فيما بينهم على التعدي على الأهالي بالأسلحة البيضاء، وفي اليوم الذي حددوه هاجموا مساكنهم مُتعدِّين على بعضٍ منهم، وكان من بينهم المجني عليه المتوفى.

وقررت النيابة العامة ندب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليه؛ لبيان سبب وفاته والإصابات التي كانت به، وقد جرى ضبط بعض من المتهمين اليوم وجارٍ عرضُهم على النيابة العامة؛ لاستجوابهم واستكمال التحقيقات.