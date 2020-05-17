شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يواصل هجومه على "الصحة العالمية" ويدرس استرداد 10% من المساعدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، هجومه على منظمة الصحة العالمية، قائلا فى تغريده على حسابه بموقع "تويتر"، إنه يفكر فى استعادة بعض التمويل الذى دفعته الولايات المتحدة للمنظمة.

وأوقف البيت الأبيض، مساهمات الولايات المتحدة للوكالة الدولية فى الشهر ‏الماضى على الرغم من انتقادات القادة العالميين والديمقراطيين فى الكونجرس الذين ‏يعتبرون الخطوة خطيرة.‏

وقال ترامب إن المدفوعات التى يدرس استردادها يمكن أن تكون ‏‏10 % مما دفعته الولايات المتحدة إلى وكالة الصحة الدولية وقال إنه لم يتم اتخاذ ‏قرار نهائي بعد ولا تزال الأموال مجمدة في الوقت الحالى.‏

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وخفضت الولايات المتحدة تمويلها لمنظمة الصحة العالمية فى أبريل بعد أن قال ‏ترامب إن المنظمة ارتكبت أخطاء "تسببت في الكثير من الوفيات" وسط وباء ‏Covid-19‎‏. ‏

وقال إنه سيتم إجراء مراجعة لإجراءات منظمة الصحة العالمية، وأن "أحد أخطر ‏القرارات التى اتخذتها منظمة الصحة العالمية ومكلفة لها هو معارضتها لقيود السفر ‏التى فرضها فى بداية تفشى المرض.‏

من جانبها، طلبت منظمة الصحة العالمية من دول أخرى سد فجوات التمويل التى ‏خلفها تعليق الولايات المتحدة للأموال للمساعدة فى دعم استجابتها للوباء.‏