شكرا لقرائتكم خبر عن حدث فى 24 رمضان.. بدء بناء جامع عمرو بن العاص ومقتل الشاعر المتنبى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهر رمضان شهر الخير والبركات، نتناول طوال هذا الشهر الفضيل أبرز الأحداث التاريخية والإسلامية التى وقعت فى كل يوم من أيام الشهر الفضيل واليوم نستعرض أهم ما حدث يوم 24 رمضان.
20هـ - الشروع في بناء مسجد عمرو بن العاص بالفسطاط ليكون بذلك أول مسجد يبنى في الديار المصرية وفي كامل القارة الأفريقية
354هـ - مقتل الشاعر الكبير أبو الطيب المتنبي أثناء عودته إلى الكوفة، بالنعمانية على يد فاتك بن أبي جهل الأسدي، وكان المتنبي قد نظم قصيدةً هجا فيها ابن شقيقة الأخير ضبة بن يزيد الأسدي العيني.
1393هـ - الكويت والبحرين والامارات توقف تصدير النفط نهائيًّا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وهولندا، وذلك تضامنًا مع مصر وسوريا في معركتهما ضد الإسرائيليين المحتلين والتي حققا فيها النصر لأول مرةٍ في حربِ العاشر من رمضان.
كانت هذه تفاصيل خبر حدث فى 24 رمضان.. بدء بناء جامع عمرو بن العاص ومقتل الشاعر المتنبى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.