شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: لجان مرورية لمتابعة المحصول الصيفى ومنافذ بيع التقاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور علاء خليل، مدير معهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، بوزارة الزراعة، إنه منذ بدء موسم الزراعات الصيفية هناك لجان متابعة من قبل المعهد للمرور على الزراعات الصيفية، ومتابعة توفير جميع التقأوى الصيفية والاصناف الجديدة عالية الإنتاجية، ومبكرة النضج وقليلة الاستهلاك للمياه، وسط متابعة دورية لإعطاء جميع الإرشادات والتوصيات عن طرق الزراعة الصيفية والممارسات الجيدة حول طرق الرى والتسميد لزياد الإنتاج.

وأضاف "خليل"، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أنه تم توفير جميع تقأوى الأرز والسمسم والذرة الشامية، ومن المستهدف زراعته من الذرة الصفراء مليون فدان، ومليون و500 ألف فدان ذرة ابيض، مشير إلى أن الذرة الصفراء تعمل على تلبية احتياجات صناعة الدواجن من الأعلاف والحد من استيراد الذرة الصفراء من خلال أصناف ذات إنتاجية عالية ومسجلة، ويتم العمل على تنظيم حملات توعوية للمزارعين بحثهم على زيادة المساحات المنزرعة بالذرة الصفراء للتوسع فى المساحات المنزرعة الموسم الجديد لزيادة الإنتاج.

كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى الإدارة المركزية لإنتاج التقأوي، أعلنت أن أسعار تقاوى محاصيل الموسم الصيفى الجديد، دون زيادة فى أسعار العام الماضى، حيث شملت تقاوى محاصيل: القطن، الذرة، الأرز، فول الصويا، السمسم.

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وقال الدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقأوى بوزارة الزراعة، إنه منذ بدء موسم الزراعات الصيفى تم طرح جميع الأصناف للمزارعين، بنفس أسعار العام الماضى، لدعم المزارعين وتخفيف العبء عن كاهلهم، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، وهناك لجان متابعة بمنافذ البيع منعا للتلاعب بالسعر المدعم.

وجاءت أسعار التقاوى التى طرحتها الوزارة كالتالى: تقاوى أرز عريض زنة الشيكارة 25 كجم بمبلغ 225 جنيها، وأرز رفيع زنة الشيكارة 25 كجم بمبلغ 215 جنيها، ذرة شامية هجين فردى 10 أبيض، هـجين فردى 168 اصفر، هـجين فردى 176 أصفر، زنة الشيكارة 5 كجم ، بمبلغ 215 جنيها، فضلا عن الذرة الشامية هـجين ثلاثى321 أبيض، هـجين ثلاثى 368 أصفر، زنة الشيكارة 7 كجم، بمبلغ 175 جنيها.

وشملت تقأوى محاصيل الموسم الصيفى، فول الصويا، زنة الشيكارة 30 كجم بمبلغ 360 جنيها، والسمسم زنة الشيكارة 1 كجم بمبلغ 36 جنيها، وبالنسبة لتقأوى القطن، جميع الأصناف الستة تبلغ سعر الشيكارة 260 جنيها زنة 24 كجم، وجميع أصناف القطن للوحة القبلى والوجة البحرى زنة الشيكارة 24 كجم بنفس سعر العام الماضى دون زيادة 260 جنيها و12 كجم بسعر 130 جنيها.