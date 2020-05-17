شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة يتابع خطة العمل بالمتحف القومى للحضارة المصرية تمهيدًا لافتتاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، القاعات المختلفة للمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط، وذلك للوقوف على مستجدات الأعمال بالمشروع وخطة العمل به خلال الفترة الحالية تمهيدا لافتتاحه قريبا. ورافقه خلال الجولة الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والدكتور أحمد الشربينى المشرف العام على المتحف والعميد مهندس هشام سمير مساعد الوزير للشئون الهندسية، واحمد عبيد مساعد الوزير لشئون قطاع مكتب الوزير.

شملت الجولة القاعة الرئيسية للمتحف وسيناريو العرض المتحفى الخاص بها وقاعة المومياوات وبانوراما المتحف على بحيرة عين الصيرة، حيث أعطى تعليماته بضرورة إنهاء كافة الأعمال المقررة بأعلى كفاءة.

جدير بالذكر أن متحف الحضارة يعد من أهم المشروعات التى تمت بالتعاون مع منظمة اليونسكو ليصبح من أكبر متاحف الحضارة فى مصر والشرق الأوسط ذو رؤية جديدة للتراث المصرى العريق.

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يضم المتحف جميع مظاهر الثراء والتنوع للحضارة المصرية منذ عصر ما قبل التاريخ إلى وقتنا الحاضر، ويرجع ذلك إلى المجموعات الأثرية والتراثية المتنوعة التى يتضمنها المتحف، فضلا عن إبراز جوانب التراث المصرى المادى والمعنوى من خلال سرد الحياة المجتمعية والمعيشية والفنون والحرف التقليدية فى الحضارة المصرية.

ويتابع الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار بشكل مستمر العمل فى المشروعات القومية حيث اجتمع منذ يومين مع الدكتور الطيب عباس مدير الشئون الأثرية بالمتحف المصرى الكبير والمهندسة يمنى اسماعيل معاون الوزير لشئون المتحف الكبير، وذلك لمناقشة آخر التطورات الخاصة بسيناريو العرض المتحفى ونصوص البطاقات التعريفية للقطع الأثرية بقاعات عرض كنوز الملك توت عنخ امون، بالاضافة إلى سيناريو العرض الخاص بالمرحلة الثانية للقاعات الرئيسية بالمتحف.

كما اجتمع وزير السياحة والآثار مع ممثلى مصلحة سك العملة المصرية لمناقشة التصميمات الخاصة بالعملات التذكارية التى سوف يتم إصدارها بمناسبة افتتاح المتحف المصرى الكبير عام 2021. وقد وجه الوزير بأن يتم توحيد تصميم العملات المقدمة وأن يتم الاستعانة بالعناصر المعمارية المميزه للمتحف المصرى الكبير كالواجهة الأمامية للمتحف وكذلك الاستعانة بأهم القطع المعروضة كقناع الملك توت عنخ امون.