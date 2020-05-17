شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار المفتى: الفقراء والمحتاجون الأولى بالزكاة ودفعها لصندوق تحيا مصر جائز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور مجدى عاشور، مستشار مفتى الجمهورية، إن جماعة الإخوان كانت تأمر بنقل أموال الزكاة من أوروبا إلى مصر وقت حكمهم البلاد، مشيرا إلى أن الجماعة تنتقى من الأحاديث النبوية الشريفة ما يخدم أهدافهم.

وتابع عاشور، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، والذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، أن الزكاة هى المورد الأساسى لجماعة الإخوان الإرهابية لتحقيق أهدافهم، مشيرا إلى أن الأولى بالزكاة حاليا هم المصريون الذين تضرروا من جائحة فيروس كورونا، ومنهم العمالة التى تضررت من ذلك.

وواصل عاشور، قائلا إن نقل الزكاة من الخارج للمصريين أولى من غيرهم ولكن جماعة الإخوان تريد أن تبقى أموال الزكاة لتخدم أهدافهم، حيث يريدون أن يغذوا مراكزهم بأموال الزكاة، والإرهابى خالد حنفى يتحدث بوجهين عن أموال الزكاة لتحقيق أهدافه، ولا يجوز أن نعطى أموال الزكاة إلا للفقراء والمحتاجين.

وأكمل عاشور، أن قوافل صندوق تحيا مصر تستحق الزكاة، وهناك فتوى من الأزهر بإجازة دفع أموال الزكاة إلى صندوق تحيا مصر، وأولى من يقوم بوكالة إخراج الزكاة هو صندوق تحيا مصر، وكذلك يجب توجيه الصدقة الجارية لهذا الصندوق والأماكن التى هدفها خدمة المواطن.