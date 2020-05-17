شكرا لقرائتكم خبر عن "سانوفى" تبدأ الدراسات الإكلينيكية لمصل كورونا.. والتجارب السريرية قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الدكتورة نيبال دهبه، المدير الأقليمى لشركة سانوفى باستير، الفرنسية، تفاصيل توصل الشركة إلى فك الشفرة الجينية لفيروس كورونا، وقالت لـ"الخليج 365"، إن الشركة بدأت منذ فبراير الماضى أبحاثها المتعلقة بفيروس كورونا، منذ الإعلان رسمياً عن ظهوره في مدينة ووهان الصينية، حيث تمتلك الشركة أكبر مقر لها في الصين.

وقالت الدكتورة نيبال دهبه، أن الشركة باعتبارها متخصصة في صناعة الأمصال، كانت تسير في اتجاه البحث عن مصل لكورونا، فاتجهت إلى عمل شراكة مع "مؤسسة باردا الأمريكية"، والتي تعد ذراع البحث العلمى للصحة الأمريكية، وتم شراء شركة أخرى أمريكية كانت قد بدأت تصنيع مصل للسارس، علماً بان السارس هو من نفس عائلة فيروس كوورونا، وبدأنا من خلال هذه الشراكة في تطوير عقار مناسب لعلاج كورونا.

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وأضافت: "بالتوازى مع هذا الاتجاه، استطاعت الشركة أن تفك الشفرة الجينية لفيروس كورونا، واتجهنا إلى "علم بروتينات جينات الفيروسات" ودخلنا شراكة مع شركة أخرى، للعمل على زيادة الطاقة الإنتاجية للشركة حال الإنتهاء من المصل، خاصة أنه سيكون مطلوب وقتها توفير 7 مليارات مصل، لتلبية احتياجات كافة الدول، لذلك فإن "سانوفى باستير" دخلت هذه الشراكة للعمل على توفير كافة الاحتياجات حال اعتماد المصل رسمياً من جانب الجهات الرسمية في أوربا".

وأكدت الدكتورة نيبال دهبه، أن التوصل إلى فك الشفرة الجينية لكورونا، يعد بارقة في أمل، كما أن توصل الشركة إلى خلق فاكسيم أو مصل يجعل الفيروس لا يستطيع مهاجمة الخلية، سيكون له مردود إيجابى كبير، وقالت: "أعتقد أن تكون نتائج هذا المصل مهمة"، لافتة إلى أن الشركة بدأت الدراسات الإكلينيكية، وخلال الأسابيع المقبلة ستبدأ في التجارب السريرية، على أمل أن يتم طرح المصل خلال عام ونصف، بعد الحصول على كافة الموافقات الطبية المطلوبة، وتوفير احتياجات كافة الدول".