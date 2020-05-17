شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للمستشفيات الجامعية: هناك جهود كبيرة تبذل لعدم إصابة الأطقم الطبية والان مع تفاصيل الخبر

وأضاف حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي إم سي، المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، تقديم الإعلامية إيمان الحضري، أن هذه ضريبة يدفعها الطاقم الطبي عن طيب خاطر للشعب المصري، قائلا: "كل يوم العالم يكتشف معلومات أكثر عن فيروس كورونا".

وأشار حسام عبد الغفار، إلى أن من بين هذه المعلومات كيفية التعامل معه والحفاظ على الطاقم الطبي وكان هناك إجراءات بالغلق في حالة وجود إصابة، ولكن ومع التطور أصبح غلق المكان أو إيقاف العمل لا مجال له، كما أن هناك تشديدا على الإجراءات وحالياً نتعامل مع المريض بحسب الأعراض.

وأكمل الدكتور حسام عبد الغفار، أن هناك أساليب أكثر للوقاية ليس من ضمنها غلق المكان ولكن التعقيم والالتزام بأساليب الوقاية، موضحاً أن هناك نقص في أعداد الأطباء والتمريض وهناك جهود كبيرة تبذل لعدم إصابة الأطقم الطبية، والدولة تخطط دائما لأسوء الأحوال والخطة التى وضعتها الدولة تشمل كل شيء.

وأوضح حسام عبد الغفار، ونحن حالياً قادرين على التعامل مع معدلات الإصابة وقادرين كنظام صحي على التعامل مع وجود إصابات مع الطواقم الطبية، ولم نصل لمرحلة أن نستعين بأطباء التكليف أو التدريب أو كبار السن ممن خرجوا على المعاش ولكن هناك خطط جاهزة للتعامل الفورى مع أى طارئ.