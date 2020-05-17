شكرا لقرائتكم خبر عن "ضد مجهول".. جثة في الجامعة..تفاصيل مقتل الطالب جاج دافيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى عالم الجريمة لا توجد جريمة كاملة، نظرية ثابتة لا تتغير بمرور الزمان، ولكن لكل قاعدة شواذ، فهناك جرائم قتل خرقت تلك النظرية وقيدت ضد مجهول، ومرت سنوات على ارتكابها، ولم يستدل على الجاني، سواء كان أبطالها سياسيين وفنانين وشخصيات عامة أو مواطنين عاديين، ولكن ظلت تفاصيلها لغزًا حير رجال الشرطة، ودفعتهم في أغلب الحالات إلى حفظ القضية تحت مسمى "ضد مجهول"، وفى الحلقة الجديدة من ضد مجهول نستعرض تفاصيل مقتل الطالب جاك دافيس.

الزمان: أكتوبر1987 المكان : أمريكا الواقعة: مقتل الطالب جاك دافيس

عثر على جثة الطالب "جاك دافيس" فى بئر سلم الحرم الجامعى لجامعة "إنديانا" فى ولاية بنسلفانيا، وسط حالة من الذهول والترقب بين جميع الطلاب.

قوات الشرطة أوضحت أن سبب الوفاة هو الاختناق، بعد تعرض الطالب للقىء، ومن ثم بلع قيئه، وبالتالى تعرض للاختناق، الأمر لم يقف إلى تلك الحدود فبعد عدة سنوات أصرت عائلة "جاك" على تشريح جثته لبيان الحقيقة، وأثبت التشريح أنه لم يوجد أى دليل لأى طعام فى رئة المتوفى.

وأضافت التحقيقات أنه تم العثورعلى ثلاثة كسور متفرقة بجمجمة الطالب المتوفى، مما أدى إلى فتح القضية مرة أخرى، ولكن بعد التحرى فترة تم غلقها مرة أخرى بداعى عدم العثور على متهم، إلا أن بعض الأصدقاء أكدوا أن جاك قد تعرض للقتال من أحد أصدقائه وعندما قُتل بين أيديهم، ألقوا به من فوق سلم الجامعة عاريا من الخصر إلى الأسفل فى موقف للسيارات.