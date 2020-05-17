شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة.. الصحة تسجل ثانى أعلى معدل إصابات يومى بكورونا.. 491 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم ”الخليج 365” قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى..

الصحة تسجل ثانى أعلى معدل إصابات يومى بفيروس كورونا.. 491 حالة بنسبة 4.1 %

الصحة: 2950 إجمالي حالات التعافي من كورونا بعد خروج 151 مصابا من المستشفيات

الصحة: تسجيل 491 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 20 حالة وفاة

3 أفواج جديدة للعائدين من الخارج تصل مدينة جامعة القاهرة لقضاء الحجر الصحى

إصابة 18 من أعضاء الفريق الطبي لمستشفي 6 أكتوبر في الدقى بكورونا

الصحة: ارتفاع حالات كورونا من إيجابي لسلبي إلى 3526

وزير الرى: استمرار غلق حدائق القناطر الخيرية فى عيد الفطر لمنع انتشار كورونا

التضامن: تعقيم 312 عربة لقطارات محطة مصر للوقاية من كورونا

لليوم الرابع.. بث مباشر لصلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر الشريف

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المدارس تبدأ تصحيح وتقييم الأبحاث الورقية لطلاب النقل والشهادة الإعدادية

طلاب أولى ثانوى يبدأون امتحان مادة الفيزياء إلكترونيا من المنزل

وزيرة التضامن: استمرار الدعم الغذائى للأسر الأكثر احتياجا حتى نهاية العام

التعليم: 586 ألف طالب بالصف الأول الثانوى أدوا امتحان الفيزياء إلكترونيًا

النقل: تصدير 62 ألف طن فواكه وخضراوات عبر الموانئ آخر 24 ساعة

النقل: نقلنا بالمترو أمس 722 ألف راكب مع إجراءات الوقاية ضد كورونا

التضامن: بدء صرف المساعدات النقدية لمليون و166 ألف مستفيد ضمن برنامج كرامة

وزير الإسكان فى رسالة للعمال بدمياط الجديدة: بجهودكم تبنون مصر

التضامن: الحماية الاجتماعية منهج الحكومة وتوزيع 3.6 مليون كرتونة غذائية