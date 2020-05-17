شكرا لقرائتكم خبر عن رحلتان لإعادة المصريين العالقين بالسعودية غدا إلى مطار برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تسير وزارة الطيران المدني، غدا الأحد، رحلتين إلي المملكة العربية السعودية وذلك لإعادة المصريين العالقين هناك، بسبب تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي بإعادة المصريين العالقين من الخارج، وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني، أنه من المقرر أن تسير شركة مصر للطيران رحلتين إلي المملكة العربية السعودية، الأولي إلي جدة والثانية الي الرياض ، تقلع جميعها من مطار القاهرة الدولي على أن تكون العودة إلى مطار برج العرب.

وسيتم نقل جميع الركاب القادمين إلى مناطق العزل المخصصة هناك من قبل الدولة المصرية لقضاء مدة 14 يوما، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

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ومن المقرر أن تجري سلطات مطار برج العرب، بالتعاون مع وزارة الصحة متمثلة في إدارة الحجر الصحي بالمطار، فحوصات طبية لكافة المصريين العائدين على الرحلتين، من المملكة العربية السعودية قبل خروجهم من المطار، للاطمئنان على سلامتهم من عدوى الاصابة بالفيروس القاتل.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .