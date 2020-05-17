​​"الرعاية الصحية" توقع بروتوكول تعاون للتوعية بطرق مواجهة فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

وقعت الهيئة العامة للرعاية الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، بروتوكول تعاون ثنائي مع شركة "UMAMI" للتطوير والتعليم الإلكتروني، بهدف توعية المتعاملين مع المصابين بفيروس كورونا المستجد، وبطرق الوقاية والتعامل الآمن مع الفيروس؛ لضمان حماية الأطقم الطبية وأطقم التمريض والإداريين من الإصابة.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم السبت، أنه بموجب البروتوكول تنتج شركة "أومامي" برنامج تدريب إلكتروني مصورًا تحت عنوان "الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد"، يعرض على منصة أومامي للتعليم الإلكتروني، مشيرةً إلى أنه يتم تدريس البرنامج التدريبي للفريق الطبي من العاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية مجانًا؛ بهدف رفع الوعي والتدريب على الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ومنع الإصابة به.

وتقوم الشركة، وفق البروتوكول الموقع، أيضًا بإنتاج مادة علمية على شكل حلقات توعوية إلكترونية يتم عرضها على الصفحة الرسمية للهيئة العامة للرعاية الصحية ببورسعيد عبر صفحتها على شبكة "فيسبوك"، وكذلك الصفحة الرسمية للشركة على شبكة "فيسبوك"، وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية للهيئة؛ بهدف توعية الفريق الطبي بطرق الوقاية من فيروس كورونا المستجد، ورفع الوعي بكل إجراءات الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا بشكل مفصل.

وقام بتوقع البروتوكول الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية بالنيابة عن الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة، بينما وقع الدكتور أحمد سيف الدين فرج السيد بصفته مدير عام شركة "UMAMI" للتطوير والتعليم الإلكتروني.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن حملة التوعية التي تقوم بها شركة "UMAMI" للتعليم الإلكتروني تهدف إلى الحفاظ على سلامة الطاقم الطبي من العاملين بالهيئة والوصول بهم إلى بر الأمان في ظل جائحة كورونا التي تتعرض إليها البلاد حاليًّا، مشيرًا إلى أن التحول إلى المجتمع الرقمي يأتي ضمن أولويات عمل الهيئة، إذ يضمن سرعة في التواصل وإنجاز العمل ونشر المعرفة على نطاق واسع، مؤكدًا أن سلامة جيش مصر الأبيض هدف الهيئة في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها بلادنا.

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وتابع السبكي بأن الهيئة العامة للرعاية الصحية ستمد الشركة بكل المعلومات المعتمدة والموثقة عالميًّا من قبل دليل وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية بشأن طبيعة الفيروس وطرق الوقاية منه، سواء للمتعاملين مع المصابين من أطقم طبية أو جمهور عام، مشيرًا إلى أن الفيديو الذي يتم إنتاجه يبرز طرق الوقاية بشكل مفصل ودقيق؛ سواء من حيث الإجراءات الاحترازية أو إجراءات العزل المنزلي للحيلولة دون الإصابة، كما توضح أيضًا الإجراءات الواجب اتباعها بالنسبة إلى المخالطين لشخص مصاب بفيروس كورونا، وكذلك الإجراءات الخاصة للمتوفين نتيجة المرض من لحظة الوفاة وحتى انتهاء إجراءات الدفن؛ بهدف الاستفادة من هذه المعلومات في إعداد الفيديوهات التوعوية التي تنفذها شركة "UMAMI"، الأمر الذي ينعكس على نشر ثقافة الوعي بالتعامل مع فيروس كورونا المستجد سواء على مستوى الأطقم الطبية أو على مستوى المجتمع بشكل عام.

وأشار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية إلى أهمية دور وتفاعل شركات القطاع الخاص مع الجهات الحكومية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في نشر أكبر قدر من التوعية الصحية للمواطنين وللعاملين بالقطاع الطبي، حرصًا على صحتهم وأسرهم من خطر العدوي بـ"كوفيد-19" المستجد.

وأوضح السبكي أن الهيئة العامة للرعاية الصحية تعتمد على التدريب الإلكتروني كمبدأ لمنع التجمعات من جهة والعمل على استغلال الإمكانات التكنولوجية الحديثة من جهة أخرى، وهو الأمر الذي يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الإطار والعمل على دعم التحول نحو المجتمع الرقمي في ما يتعلق بالخدمات الصحية تحديدًا.

يشار إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية سبق أن أطلقت حلقتَين من برنامج "وقاية" عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" بالتعاون مع شركة "UMAMI" للتعليم الإلكتروني؛ بهدف توعية الفرق الطبية ببعض الأخطاء غيرالمقصودة التي قد تتسبب في إصابتهم بعدوى فيروس كورونا المستجد عند استخدام وسائل الحماية الشخصية لاستقبال المرضى والكشف عليهم، كما تهدف إلى التوعية بأهم الإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها بين المواطنين والعاملين بالقطاع الطبي؛ لحمايتهم وبالتبعية ذويهم والمجتمع بشكل عام من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وكذلك الحفاظ على بيئة الوحدات والمراكز الصحية والمستشفيات خالية من عدوى فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

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