غدًا.. الحكومة تناقش اقتراحات جديدة بشأن أزمة "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات: يترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، غدًا الأحد، اجتماع لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا. ومن المقرر أن يناقش الاجتماع المتابعة الدائمة لفيروس كورونا، في ظل زيادة أعداد الإصابات، كما يناقش الاجتماع المقترحات المفترض اتخاذها ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، التي تنفذ أيام عيد الفطر المبارك.

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