مدير مستشفى 6 أكتوبر: إصابة واحدة جديدة بكورونا.. وباقي الحالات "قديمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

قال الدكتور سيد جلال، مدير مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي بالدقي، إنه تم اكتشاف حالة إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا المستجد لممرضة أمس الجمعة، وحالتها مستقرة.

وأضاف "جلال" في تصريحات لمصراوي، اليوم السبت، أن المستشفى تعمل بشكل طبيعي وفقًا لبروتوكولات وزارة الصحة ولم يتوقف أي قسم عن العمل مطلقًا منذ بداية أزمة كورونا، موضحة أن أقسام الطوارئ والعيادات الخارجية والعمليات لم تتوقف عن العمل، إذ تُجرى حالياً عمليات قلب مفتوح وأوعية دموية وأورام وقساطر قلبية.

ولفت إلى أن باقي الإصابات البالغ عددها 20 إصابة، لممرضات يعملن بالمستشفى، أصيبن بالعدوى منذ حوالي 3 أسابيع وتم تحويلهم إلى مستشفيات العزل، وخرج عدد منهن من المستشفى، والباقي في حالة مستقرة ومن المقرر خروجهن خلال الأيام المقبلة.