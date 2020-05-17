النائب العام يتابع التحقيق في مقتل "الأخرسي" بالعريش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

وجه النائب العام المستشار حماده الصاوي، بإنجاز التحقيقات في واقعة مقتل المجني عليه عبد الله الأخرسي على يد أشخاص في العريش بشمال سيناء.

وقال النائب العام في بيان صجفي اليوم السبت، أن المجني عليه أبلغ نقطة الشرطة بمستشفى العريش العام قبل وفاته بتعدي البعض عليه بأسلحة بيضاء - تم تحديد أسماء منهم - مُحدثين إصاباته التي توفي متأثرًا بها، وعلى إثر ذلك تمكنت تحريات الشرطة من تحديد ثمانية من المتهمين.

وأضاف أن المعلومات أكدت تشاجُر أحد المتهمين أكثرَ من مرة مع بعض من أهالي إحدى القبائل هناك لاعتياده التواجد مع فتاة بالقرب من مساكنهم على نحو مخالف للأعراف والتقاليد السائدة لديهم، فاتفق المتهمون لذلك فيما بينهم على التعدي على الأهالي بالأسلحة البيضاء، وفي اليوم الذي حددوه هاجموا مساكنهم مُتعدِّين على بعضٍ منهم، وكان من بينهم المجني عليه المتوفى.

وقررت النيابة العامة ندب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليه؛ لبيان سبب وفاته والإصابات التي كانت به، وجرى ضبط بعض من المتهمين اليوم وجارٍ عرضُهم على النيابة العامة؛ لاستجوابهم واستكمال التحقيقات.