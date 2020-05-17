"المرور" تُغلق طريق سفاجا - القصير بسبب السيول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران: أعلنت الإدارة العامة للمرور، عن غلق طريق سفاجا - القصير اتجاه قفط بالكيلو ٦٥ بسبب السيول؛ حفاظًا علي سلامة قائدي السيارات. وأهابت "المرور" قائدي السيارات، الالتزام بتعلميات رجال المرور؛ حفاظًا علي سلامتهم. وكانت الإدارة العامة للمرور أعادت اليوم السبت فتح طرق الصعيد في اتجاة الأقصر التي تم إغلاقها بعد تحسن الأحوال الجوية.

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