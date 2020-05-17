بعد حادث طريق السويس المروع.. الأم تلحق بطفليها والأمن يضبط السائق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

توفت الأم المُصابة في حادث الشروق المروع على طريق السويس، لتلحق بطفليها اللذان توفيا أمس الجمعة إثر إصطدام سيارة والدتهما بمقطورة.

وأكد مصدر أمنى مسؤول في تصريحات لمصراوي، اليوم السبت، أن قوات الأمن تمكنت من ضبط السائق المتسبب في الحادث وتم التحفظ عليه، وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكان طريق القاهرة - السويس شهد أمس حادثا مروريا مروعا، بعد أن دهس سائق سيارة نقل أخرى ملاكى ليلقى طفلان مصرعهما وأصيبت الأم وابنتها بإصابات خطيرة.

وتبين من التحريات أنه حال سير السيارة نقل بمقطورة قيادة "ه. م"، سائق، ٤٠ سنة، مقيم بالمنوفية، اختلت عجلة القيادة في يده، ما أدى إلى اصطدامه بالسيارة قيادة موظفة ببنك مقيمة بمدينة نصر، وبصحبتها ابنتها ملك، ١٢ سنة، مصابة، وطفليها، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1843 لسنة 2020 جنح قسم شرطة الشروق، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.