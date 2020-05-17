بطريق "جنيفة وأم قمر".. الداخلية تعلن مقتل عنصرين شديدي الخطورة في فايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية، عن مصرع عنصرين إجراميين من المتاجرين بالمواد المخدرة خلال تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة في منطقة فايد بالإسماعيلية.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم السبت، أن معلومات وتحريات قطاع الأمن العام أكدت إتجار عنصرين شديدي الخطورة وهما: عاطل مطلوب التنفيذ عليه فى 11 حكم جناية من بينهم 9 أحكام بالسجن المؤبد ومطلوب ضبطه وإحضاره فى عدد 5 قضايا، مُقيم دائرة مركز التل الكبير بالإسماعيلية، وأحد أعوانه، مُقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية فى المواد المخدرة "هيروين".

واتخذ المتهمان من منطقة طريق جنيفه وأم قمر بدائرة مركز شرطة فايد بمديرية أمن الإسماعيلية، مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى وبحوزتهما أسلحة نارية وذخائر لحماية نشاطهما الآثم.

Advertisements

وأوضحت الداخلية أنه عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين من خلال العديد من الأكمنة بالتنسيق بين قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى، ولدى اقترابهما مُستقلاً كلاً منهما دراجة نارية ومشاهدتهما لأحد الأكمنة بادرا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاه القوات.

وأشارت إلى أن قوات الأمن أحكمت على الفور السيطرة على المتهمين وتم إسكات مصدر النيران، وتبين مصرعهما وعُثر بجوار جثتيهما على 1.5 كيلو جرام لمخدر الهيروين، ورشاش متعدد، وبندقية آلية، وطبنجة، و295 طلقة مختلفة الأعيرة، ومبلغ مالى، و3 ميزان حساس، و3 هواتف محمولة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة من متجرى المواد المخدرة ومُحرزى الأسلحة النارية بدون ترخيص والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.