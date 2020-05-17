"المرور" تُعيد فتح طرق الصعيد بعد تحسن الأحوال الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

أعادت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولي مساعد الوزير لشرطة المرور، فتح طرق الصعيد في اتجاة الأقصر التي تم إغلاقها في بعد تحسن الأحوال الجوية.

وكانت المرور أغلقت اليوم السبت ٤ طرق بسبب سوء الأحوال الجوية، وهم: قنا اتجاه سفاجا، الطريق الزراعي - قنا اتجاه الاقصر، طريق الصحراوي الغربي - قنا اتجاه سوهاج، وطريق أسوان اتجاه الأقصر؛ نظرًا لسوء الأحوال الجوية، ووجود رياح محملة بالأتربة.

وأهابت المرور قائدي السيارات الالتزام بتعلميات رجال المرور؛ حفاظًا علي سلامتهم.