نشرة الحوادث المسائية.. إخلاء سبيل أحمد فلوكس وضبط 5 آلاف شخص خرقوا الحظر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم السبت، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

في يوم واحد.. ضبط 5688 شخصًا خرقوا الحظر

نظمت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملات مكبرة على مستوى الجمهورية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشاره.

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تجديد حبس مودة الأدهم 15 يوما على ذمة التحقيقات

قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، اليوم السبت، تجديد حبس المتهمة مودة الأدهم 15 يومًا، على ذمة التحقيقات.

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إنفوجرافيك| جهود الداخلية في أسبوع

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، جهودها لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطني والحفاظ على المال العام.

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24 يونيو.. نظر محاكمة سعاد الخولي في "الكسب غير المشروع"

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تحديد جلسة 24 يونيو؛ لنظر محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، على خلفية اتهامها بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ 900 ألف جنيه.

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الداخلية: ضبط 198 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 77 ألف حكم قضائي

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط 198 قطعة سلاح ناري، و203 قضايا مخدرات، وتنفيذ 77600 حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة الماضية.

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السجن 5 سنوات لشخص والبراءة لآخر في قضية "خلية المعصرة "

قررت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة بمجمع محاكم طرة، اليوم السبت، بمعاقبة المتهم أحمد علي بالسجن 5 سنوات، وبراءة المتهم جمال عبد الرؤوف عبد الرحمن حسن من جميع التهم المنسوبة إليه، في إعادة إجراءات محاكمتها بقضية "خلية المعصرة ".

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إخلاء سبيل الفنان أحمد فلوكس وفرد أمن بكفالة ألف جنيه

قررت النيابة العامة بأكتوبر، اليوم السبت، إخلاء سبيل الفنان أحمد فلوكس، وفرد أمن أحد الكمباوندات السكنية في الشيخ زايد، بكفالة مالية قدرها 1000 جنيه لكل منهما، على خلفية الاتهامات المتبادلة بالاعتداء بالضرب والسب والقذف.

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العدل تعلن إجراءات للتواصل مع القضاة المصابين بـ"كورونا"

قرر المستشار عمر مروان وزير العدل، تخصيص أرقام تليفونات للتواصل في حالة ظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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كواليس جديدة في جريمة "الزوجة والعشيق" بالجيزة

لم تكتف "عبير" بدس أقراص مخدرة في كوب "تمر هندي" أعدته لزوجها "صابر"، بل أعدت خليطا من الجبس والأسمنت، وضعته على وجهه خاصة منطقتي الأنف والفم قبل أن يعاجله ابن شقيقته "وليد" بطعنة نافذة أسفل الصدر أودت بحياته.

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