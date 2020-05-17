الأمن يبحث حل لغز جثة شاب بحوار ترعة في كرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها؛ لكشف ملابسات العثور على جثة شاب مجهول الهوية، بجوار ترعة بمركز كرداسة. العميد طه فودة رئيس مباحث قطاع أكتوبر، تلقى إشارة من إدارة شرطة النجدة، بالعثور على جثة ملقاة بجوار إحدى الترع بنطاق المركز. تبين بالفحص أن الجثة لشاب مجهول الهوية، لا يحمل أي أوراق تحقيق شخصية، وبها آثار كدمات متفرقة. وتحفظت القوات على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

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