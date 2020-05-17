في أسبوع واحد.. إزالة 201 حالة تعدى على أملاك الدولة بـ 5 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات، تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الري والصرف ومجرى نهر النيل، والتصدي لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات.

وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بنطاق مديريات أمن؛ أسيوط، بنى سويف، المنوفية، القليوبية، سوهاج، بإجمالى 201 حالة تعدي متنوعة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه كل واقعة.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الإستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة إستردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.