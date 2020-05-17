أخبار مصر | اليوم.. انتهاء امتحانات الصف الثاني الثانوي

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر اليوم.. انتهاء امتحانات الصف الثاني الثانوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينهي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحانات الخاصة بهم، اليوم الأحد، حيث يخوض الطلاب امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا، ويكون الامتحان أون لاين على التابلت من المنزل، على أن ينهي طلاب الصف الأول الثانوي الامتحانات يوم 20 مايو الجاري.

وأدى 586 ألف طالب/طالبة بالصف الأول الثانوي، أمس السبت، اختبار مادة "الفيزياء" على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر في ثامن أيام امتحانات نهاية العام الدراسي 2019/2020، والتي تستمر حتى 20 مايو 2020.

وبلغت نسبة الطلاب الذين أدوا امتحان اليوم 99.3%، من إجمالي 589 ألفًا و756 طالب/طالبة في مختلف محافظات الجمهورية.

وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي وفقًا للجداول المعلنة على منصة البث المباشر

ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

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وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن رابط لتسجيل حضور طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الاختبار يوميًا وتسجيل الشكاوى أثناء الاختبار، وذلك عبر الرابط التالي: اضغط هنا

وفي سياق منفصل تحسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي، الجدل حول امتحانات الثانوية العامة خلال اجتماع يجمع بين كل من وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي في مجلس الوزراء غدا الأحد.

وأكدت مصادر بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة بصدد إعلان ٢٠ قرارا حول أليات وتنظيم امتحانات الثانوية العامة، وأشارت المصادر إلى أنه حتي الآن لا يوجد نية لتأجيل الامتحانات.

وكان قد أعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي في تصريحات جديدة بشأن البحث وامتحانات الثانوية العامة خلال تصريحات تلفزيونية له أمس، أنه تم توفير آليه جديد لمنصة ادمودو لتسليم الابحاث لطلاب مصر في الخارج بدلا من الذهاب للسفارة، مضيفا أن المدارس الخاصة قد تستخدم منصة ادمودو او لا والامر اختياري لها لذلك تطلب من الطلاب تسليم البحث ورقي كنوع من التأمين للطالب.

وقال إن بعض المدارس تطلب تسليم الورقي كنوع من الامان للطالب واذا كان الامر ليس به استغلال فيجب علي ولي الامر أن يسلمه ورقي أيضا.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية له أن امتحانات الثانوية العامة في مواعيدها دون تغيير وسيتم اعلان تفاصيل اجراءات امتحانات الثانوية العامة يوم الأحد المقبل في موتمر صحفي بحضور رئيس الوزراء، قائلا:" دول كثيرة ستقوم بعقد امتحانات الثانوية العامة مثل الاردن وفلسطين وسيكون هناك اختيارات مريحة لأولياء الأمور والطلاب ونعلن عن قرارات كثيرة بشأن الثانوية العامة الاحد المقبل".