أخبار مصر | تعرف على حقيقة إعلان وزيرة الصحة لـ "حظر التجوال الشامل"

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر تعرف على حقيقة إعلان وزيرة الصحة لـ "حظر التجوال الشامل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترددت في الساعات القليلة الماضية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تدوينة منسوبة لحساب يحمل اسم وصورة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تفيد باتخاذها قرارا بفرض الحظر الشامل على البلاد، ما ترتب عليه نشره عير عدة مواقع إخبارية.

وأكد مصدر مسؤول، أنه لا صحة لما يروج له عبر السوشيال ميديا، مؤكدًا أن هذا الحساب مزيف وغير تابع للدكتورة هالة زايد، مشيرًا إلى أن كافة قرارات الوزارة يتم نشرها عير الصفحة الرسمية بموقع فيسبوك.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الوزراء غدًا الأحد من أجل دراسة وإعلان الخطوات التي سيتم التعامل بها خلال أيام عيد الفطر المبارك في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19".