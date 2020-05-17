أخبار مصر | "تمهيدًا لافتتاحه".. وزير السياحة والآثار يتفقد المتحف القومي للحضارة (صور)

كتب هاني نصر العربي في الأحد 17 مايو 2020 01:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر "تمهيدًا لافتتاحه".. وزير السياحة والآثار يتفقد المتحف القومي للحضارة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قاعات المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط، للوقوف على مستجدات الأعمال بالمشروع وخطة العمل به خلال الفترة الحالية تمهيدًا لافتتاحه قريبًا.

ورافقة خلال الجولة الدكتور مصطفي وزيري الامين العام للمجلس الأعلى للآثار والدكتور أحمد الشربيني المشرف العام علي المتحف والعميد مهندس هشام سمير مساعد الوزير للشؤون الهندسية، وأحمد عبيد مساعد الوزير لشئون قطاع مكتب الوزير.



وشملت الجولة القاعة الرئيسية للمتحف وسيناريو العرض المتحفي الخاص بها وقاعة المومياوات وبانوراما المتحف على بحيرة عين الصيرة، حيث اعطى تعليماته بضرورة انهاء كافة الاعمال المقررة بأعلى كفاءة. وشملت الجولة القاعة الرئيسية للمتحف وسيناريو العرض المتحفي الخاص بها وقاعة المومياوات وبانوراما المتحف على بحيرة عين الصيرة، حيث اعطى تعليماته بضرورة انهاء كافة الاعمال المقررة بأعلى كفاءة. ويعد المتحف القومي للحضارة المصرية أحد الأحلام الطموحة لمصر، ويمثل افتتاحه قفزة هائلة في عالم العرض المتحفي، حيث أنه يعتبر أول متحف يعرض الإنتاج الحضاري الإنساني في مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الحديث.



ويضم المتحف القومي للحضارة قاعة المومياوات الملكية والتي سيتم نقلها من المتحف المصري للتحرير، إليها، والقاعة مجهزة على تصميم المقابر المصرية القديمة، مما سيوفر أجواء مبهرة للزائرين.



ونتعرف في السطور التالية على 20 معلومة عن المتحف القومي للحضارة



إنشاء المتحف في أرقام:



1982 قامت منظمة اليونسكو بالإعلان عن حملة دولية لإنشاء متحف النوبة في أسوان والمتحف القومي للحضارة المصرية بالقاهرة.



1984 مسابقة معمارية لتصميم المتحف القومي للحضارة المصرية



1999 تم اختيار الموقع الحالي بمنطقة الفسطاط لبناء المتحف



2000 - 2005 عمل حفائر أثرية في موقع المتحف بمنطقة الفسطاط



2002 وضع حجر الأساس للمشروع



2004 بدء العمل بالمرحلة الأولي للمشروع



2010 بدء العمل بالمرحلة الثانية بالمشروع 2010 بدء العمل بالمرحلة الثانية بالمشروع مساحات العرض المتحفي والخدمات:



مساحة الأرض التي تم إنشاء المتحف عليها 135 ألف متر مربع.



مساحة قاعات العرض المؤقتة والدائمة 23 ألف 235 متر مربع

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مساحة المخازن الأثرية به سبعة آلاف 462 متر مربع



مساحة معامل الترميم ألفان 984 متر مربع



مساحة المنطقة الإدارية ومنطقة الخدمات 22 ألف متر مربع



مساحة منطقة الاستقبال 13 الف 500 متر مربع



مساحة منطقة الجراجات 11 ألف 700 متر مربع بسعة 450 سيارة



و6 آلاف 700 متر بسعة 55 أتوبيسًا



المتحف مزود بالملحقات التالية:



قاعة اجتماعات 23 مقعد و3 غرف للترجمة الفورية



قاعة محاضرات 187 مقعد



مسرح 486 مقعد و4 غرف ترجمة فورية



سينما 332 مقعد بها ماكينة عرض 35 مم وماكينة ديجيتال ثلاثية الأبعاد



5 فصول للتربية المتحفية



42 بازار لبيع العاديات والتحف



ومن المنتظر افتتاح المتحف القومي للحضارة قريبًا حيث تم افتتاح قاعة عرض مؤقتة واحدة، وسيتم افتتاح ثلاث قاعات أخرى، إضافة لقاعة المومياوات الملكية من مجموعة تسع قاعات، والمتحف سيمثل تكاملًا في العرض المتحفي بين متاحف "المصري في التحرير، والكبير في الرماية، والإسلامي في باب الخلق.